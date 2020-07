TikTok sta per andarsene da Hong Kong

HONG KONG - «Alla luce dei recenti eventi» avvenuti, TikTok se ne andrà nei prossimi giorni dal mercato di Hong Kong.

Lo ha confermato ieri sera un rappresentante della società all'agenzia stampa Reuters.

La decisione del social network arriva nello stesso momento in cui colossi del web come Google, Twitter e Facebook hanno sospeso le richieste del governo e della polizia di Hong Kong di accedere ai dati degli utenti. Questo in ottemperanza alla messa in opera della nuova legge sulla sicurezza, approvata nei giorni scorsi e che era stata contestata duramente dall'opposizione.

TikTok è di proprietà della società ByteDance, con sede in Cina ma non è lì che sono conservati i dati gli utenti, avevano comunicato tempo fa fonti del social.