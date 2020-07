Emirates ha evaso 650mila richieste di rimborso.

DUBAI - Emirates Airlines, come gli altri vettori in tutti il mondo, è al lavoro per elaborare le richieste di rimborso avanzate dai propri clienti a causa del coronavirus.

In otto settimane sono state evase circa 650.000 richieste, e rimborsati ai clienti quasi 1,9 miliardi di dirham (circa 490 milioni di franchi svizzeri). Lo rende noto la compagnia di Dubai, aggiungendo che entro i prossimi due mesi conta di evadere altre 500'000 richieste.

Il tempo medio per elaborare una richiesta si è abbassato da 90 a 60 giorni, sottolinea Emirates, che «oltre al rimborso in contanti, offre ulteriori opzioni come il cambio data o prenotazione gratuiti, o conversione del biglietto in voucher».