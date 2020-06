Dite buongiorno alla nuova Playstation 5

TOKYO - In versione standard e digitale (ovvero senza lettore disco BluRay), si è presentata così la nuova Playstation 5 di Sony. Carenata, in bianco e nero, la Playstation 5 non ha paura di sembrare una cosa totalmente nuova con rimandi aperti sia alla fantascienza sia alle auto da corsa.

Il taglio estetico, potete vederlo anche voi guardando le foto nella gallery, è decisamente diverso da quanto visto in precedenza. La reazione, per molti è stata fortemente divisiva: o bellissima o parecchio brutta.

Ovviamente più potente della precedente, e in modo "smart" per caricamenti quasi istantanei grazie alla memoria in stato solido, ha mostrato i muscoli in diversi trailer relativi ai giochi che la accompagneranno.

Ci sarà un nuovo "Resident Evil" ("Resident Evil Village", che è ufficialmente il numero 8 della serie), una versione muscolosissima del blockbuster giocatissimo "Grand Theft Auto 5", lo scintillante "Gran Turismo 7" e "Horizon Forbidden West" (seguito di "Horizon: Zero Dawn").

Coloratissimo (e visivamente impressionante) il ritorno di due delle mascotte della Play più amate: Ratchet & Clank in "Ratchet & Clank: Rift Apart". E sarà che siamo fan di From Software, ma il remake di "Demon Souls" (cult della PS3) - del quale però si sa pochissimo - ci ha fatto un po' esultare.

Quando sarà disponibile? Sicuramente entro la fine del 2020, giusto in tempo per Natale.

Il gioco in scatola pronto per la pensione?



Sta già facendo discutere la scelta di Sony di lanciare la sua nuova console anche in versione senza lettore disco. Non è una novità assoluta, ma nemmeno una strada che in passato è stata battuta con successo: ci ha provato proprio Playstation nell'ambito portatile e poi anche Xbox con una versione "superlight" della Xbox One. La sensazione con Playstation 5 è che, nel 2020, la gente possa essere pronta a mettere in pensione il gioco in scatola a cui siamo abituati per un approccio al gaming 100% digitale e che non passi più per i negozi fisici. E voi? Quale prenderete?

Sony