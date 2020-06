Energia solare ed eolica sempre più economiche

BRUXELLES - Le due energie rinnovabili solare ed eolica sono sempre più economiche. In media, il nuovo fotovoltaico solare e l'energia eolica terrestre costano meno rispetto al mantenimento in funzione di molte centrali a carbone esistenti.

Sono le conclusioni del nuovo rapporto sui costi di produzione pubblicato da Irena, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili.

Secondo il rapporto, su scala globale per almeno 500 GigaWatt di energia prodotta con il carbone i costi sono già meno competitivi delle rinnovabili. Sostituirli con fotovoltaico ed eolico onshore ridurrebbe i costi di generazione del sistema tra 12 e 23 miliardi di dollari (somme analoghe in franchi al cambio attuale) l'anno, a seconda dei prezzi del carbone.

Tra il 2010 e il 2019, i costi dell'elettricità da solare ed eolico sono perennemente diminuiti, del 47% per il solare a concentrazione, dell'82% per il fotovoltaico, del 39% per l'eolico su terra e del 29% per l'eolico offshore.