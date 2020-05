180 franchi al giorno a chi va in Giappone

TOKYO - Il governo del Giappone ha deciso di stanziare dei fondi destinati ai turisti che nei prossimi due mesi decideranno di viaggiare nel Paese, uno dei primi a essere colpiti dall'emergenza coronavirus.

Come riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, l'iniziativa prevede sconti e buoni di un valore fino a 20'000 yen al giorno (circa 180 franchi) che potranno essere spesi in negozi e ristoranti delle località turistiche. Il piano di fondo non comprende le spese di viaggio per chi arriva dall'estero.

Secondo gli ultimi dati sul turismo in Giappone, il numero di stranieri è diminuito del 99% a causa della pandemia di Covid-19, con poco meno di 3'000 presenze nel paese il mese scorso. Prima dell'emergenza, il turismo rappresentava uno dei settori chiave dell'economia nipponica. Il premier Shinzo Abe si era posto come obiettivo l'arrivo di 40 milioni di turisti stranieri quest'anno, fino ad arrivare a 60 milioni entro il 2030.