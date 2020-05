Per l'UE un pacchetto da 750 miliardi

BRUXELLES - Il pacchetto per la ripresa ("Recovery Fund") proposto dalla Commissione europea ammonta a 750 miliardi di euro. Lo ha annunciato a Bruxelles il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, parlando di «una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti».

Secondo anticipazioni raccolte dall'agenzia tedesca DPA, 500 miliardi saranno versati come aiuti e 250 miliardi come prestiti.

La quota più alta destinata a un singolo Paese andrà all'Italia, cui saranno indirizzati 172,7 miliardi di euro: 81,81 miliardi versati come aiuti a fondo perduto e 90,94 miliardi come prestiti, scrive l'agenzia italiana ANSA citando fonti ben informate. Segue la Spagna, con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti.

Terza in ordine di grandezza per la quota proposta per singolo Paese è la Polonia, con 63,8 miliardi di euro, di cui 37,69 di aiuti e 26,15 di prestiti. Per la Francia sono previsti 38,7 miliardi, mentre per la Germania 28,8, in entrambe i casi solo di aiuti a fondo perduto.

Questi fondi - evidenziano le fonti - sono quelli pre-allocati per l'iniziativa battezzata dalla Commissione 'Next Generation UE' e si potranno poi combinare con altri programmi.

La proposta della Commissione prevede aiuti a fondo perduto anche ai Paesi cosiddetti "frugali": alla Danimarca andrebbero 2,16 miliardi, all'Olanda 6,75, alla Finlandia 3,46 e all'Austria 4,04.

Emissione di debito e nuove tasse per coprire il fondo - La Commissione europea otterrà i 750 miliardi di euro del Fondo per la ripresa innalzando «temporaneamente» il tetto delle risorse proprie del bilancio comune al 2% del Pil UE e andando sui mercati a finanziarsi. Il debito così emesso dovrà essere rimborsato tra il 2028 e il 2058, attraverso il bilancio comune post 2027. Per reperire risorse, Bruxelles propone d'includere nuove fonti da tasse sulle emissioni, sulle grandi multinazionali, sulla plastica e dalla tassa sul web.