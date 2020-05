«La pandemia ha colpito anche l'apicoltura»

ROMA - Il ruolo fondamentale dell'apicoltura nella lotta alla povertà e alla malnutrizione va riconosciuto, tutelando gli apicoltori durante l'emergenza pandemica. A chiederlo, in occasione della giornata mondiale delle api, è la Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Il Covid-19 non ha risparmiato il settore colpendo pesantemente la produzione, il mercato e, di conseguenza, i mezzi di sussistenza dei produttori.

Il numero di questi piccoli alleati dell'alimentazione, sottolinea la Fao, sta diminuendo in modo allarmante, soprattutto a causa di pratiche agricole intensive, uso eccessivo di prodotti chimici e elevate temperature dovute al cambiamento climatico. E si tratta di una gravissima perdita. Basta considerare che 3 coltivazioni su 4 che producono frutta o semi dipendono, almeno in parte, dalle api o da altri impollinatori.

Il settore dell'apicoltura, ricorda la Fao, offre opportunità di lavoro dignitoso e genera reddito per le persone in condizioni di estrema povertà, comprese donne, giovani e anche persone con disabilità. E non vanno dimenticate l'importanza delle conoscenze tradizionali legate all'allevamento delle api e dell'utilizzo dei prodotti e dei servizi derivati dalle api in ottica di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.