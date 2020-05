Facebook ha rimosso 2,5 milioni di contenuti sulla vendita di mascherine e test

NEW YORK - Dal primo marzo Facebook ha rimosso più di 2,5 milioni di contenuti relativi alla vendita di mascherine, disinfettanti per le mani e kit di test per il coronavirus. E ad aprile ha messo etichette di segnalazione per gli utenti su circa 50 milioni di contenuti a tema Covid-19, frutto dell'analisi di 7500 articoli da parte dei fact checker partner.

Sono alcuni dati del 'Community Standards Enforcement Report' pubblicato periodicamente dalla società di Mark Zuckerberg, che dà conto delle azioni messe in campo in alcune aree sensibili, anche il linguaggio d'odio e il bullismo.