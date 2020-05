Il Ministro dei Trasporti investe 2 miliardi nella mobilità lenta

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

LONDRA - Il Governo britannico ha annunciato un pacchetto da due miliardi di sterline (circa 2,4 miliardi di franchi) per favorire l'utilizzo di biciclette nei trasporti e sostenere gli spostamenti a piedi.

Il Ministro britannico dei Trasporti, Grant Shapps, ha parlato dell'occasione «che capita una volta in una generazione» per cambiare il modo in cui le persone si spostano nel Regno Unito.

Il provvedimento prevede un 'piano nazionale' per favorire l'utilizzo di biciclette, che verrà presentato i primi di giugno e ha come obiettivo il raddoppio dell'utilizzo di biciclette e il potenziamento degli spostamenti a piedi, entro il 2025.

La prima fase prevede lo stanziamento di 250 milioni di sterline (quasi 300 milioni di franchi) per una serie di interventi di emergenza per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, fra cui piste ciclabili temporanee, marciapiedi più larghi e strade dedicare esclusivamente ai ciclisti.