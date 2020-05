Lufthansa: sostegno per 9 miliardi in cambio di una partecipazione del 25%

BERLINO - Lufthansa ha confermato di star negoziando l'offerta di sostegno del governo di Berlino per 9 miliardi di euro in cambio di una partecipazione del 25% nella società. Lo si legge in una nota della compagnia aerea secondo cui la trattativa è ancora in corso.

Le trattative sulle misure di finanziamento comprendono una «partecipazione silenziosa e un prestito garantito», si legge nella nota di Lufthansa. Ma le condizioni sono ancora oggetto di discussione.

Inoltre «sono previste condizioni nell'ambito del Temporary framework dell'Ue e del WSF (fondo tedesco di stabilizzazione dell'economia), compresa la rinuncia al pagamento di futuri dividendi. Inoltre, il WSF chiede di essere rappresentato nel Consiglio di vigilanza», si legge nel comunicato.

«La Lufthansa appartiene, come altre imprese, ai gioielli della nostra economia e pertanto impediremo una vendita di questa argenteria», ha detto oggi il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier alla "Bild" online.