Falla su Cam4.com, online 11 miliardi di file sensibili

NEW YORK - È una falla nella sicurezza di proporzioni enormi quella scoperta dal team di ricerca di Safety Detectives nel sito Cam4.com, un portale dedicato alla trasmissione in live streaming di spettacoli erotici e al sesso attraverso webcam. Quasi 11 miliardi di file, per un totale di 7 TB, sono infatti stati inavvertitamente divulgati in rete.

La causa però non è da imputare a un attacco informatico ma a un semplice errore umano. I dati sensibili in questione - e non si parla unicamente di nomi e indirizzi e-mail, ma anche di carte di credito, orientamenti sessuali e conversazioni private - erano infatti archiviati su di un server non protetto e quindi potenzialmente accessibile a chiunque.

Cam4 conta circa due miliardi di visitatori all'anno e la falla - secondo il report - avrebbe messo a rischio i dati di diversi milioni di utenti, con Stati Uniti (6.5 milioni), Brasile (5.3 milioni) e Italia (4.9 milioni) in cima alla lista.

La Granity Entertainment, azienda proprietaria del sito, è però subito corsa ai ripari, mettendo in sicurezza il server in questione. E il CEO Kevin Krieg ha tranquillizzato l'utenza, garantendo che nessuno - esclusi i team di Safety Detectives e di Cam4 - ha avuto accesso ai dati.