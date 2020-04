Crisi record per i negozi, ma non per quelli che vendono alcolici

Cresce anche il consumo di generi alimentari

Collasso dei consumi causa coronavirus anche in Gran Bretagna, secondo i dati di marzo resi noti oggi dall'Office for National Statistics (Ons), e in attesa di quelli sicuramente peggiori di aprile segnati dall'impatto di un lockdown divenuto pressoché totale solo dal 23 marzo.