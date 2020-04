Zoom annuncia miglioramenti nella sicurezza

NEW YORK - È diventata una delle app più di tendenza durante il lockdown, per la semplicità d'uso nel gestire una videoconferenza, ma è finita anche nel mirino delle critiche per le falle nella sicurezza e il fenomeno del cosiddetto 'zoombombing', l'intrusione di estranei nelle conversazioni.

Ora Zoom ha annunciato che questa settimana pubblicherà una versione con «importanti miglioramenti della sicurezza», in particolare per quanto riguarda il sistema di crittografia, si legge in una nota pubblicata sul sito della piattaforma californiana.

«Abbiamo costruito la nostra attività offrendo felicità ai nostri clienti. Guadagneremo la loro fiducia con la nostra incrollabile attenzione nel fornire la piattaforma più sicura», ha affermato Eric S. Yuan, Ceo di Zoom.