TikTok ha donato 5 milioni di sterline a supporto del personale sanitario

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

LONDRA - L'applicazione di condivisione video TikTok ha deciso di donare 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di franchi svizzeri) a un fondo britannico per l'assistenza infermieristica, per dare una mano durante la pandemia di coronavirus.

La Royal College of Nursing Foundation utilizzerà il denaro per fornire sostegno alle infermiere e agli infermieri in prima linea che si trovano ad affrontare la situazione d'emergenza. Si tratta della più grande donazione fatta finora da una società di social media a un'organizzazione britannica coinvolta nella lotta contro la pandemia.

La donazione fa parte di un più ampio fondo mondiale, di circa 325 milioni di dollari, che l'azienda cinese ha creato per dare un contributo alla lotta contro il Covid-19. Comunque, della somma citata, un totale di 125 milioni viene donato non sotto forma di denaro contante, bensì di crediti pubblicitari che vengono suddivisi tra piccole e medie imprese, organizzazioni non governative, autorità locali ed enti sanitari.

Il segretario alla sanità Matt Hancock ha dichiarato alla BBC: «Sono lieto che TikTok stia sostenendo la Fondazione RCN, che porta un sostegno fondamentale a numerosi operatori sanitari».

Anche Twitter e Facebook, lo ricordiamo, hanno recentemente effettuato delle donazioni importanti.