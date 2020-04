Taglio di 20 milioni di barili al giorno con l'accordo Opec+

WASHINGTON - Donald Trump pensa che l'accordo dell'Opec+ raggiunto domenica porterà a un taglio della produzione di petrolio sino a 20 milioni di barili al giorno.

Il presidente americano ha ringraziato i leader dei paesi protagonisti del negoziato. Il cartello dei paesi produttori e i loro alleati ha strappato un accordo storico per ridurre di quasi il 10% le forniture petrolifere globali.

Ma l'intesa non convince del tutto: anche se rappresenta un passo in avanti positivo e mette fine alla guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia, non viene ritenuta adeguata a far fronte al crollo della domanda a causa del coronavirus.