Amazon a gonfie vele, boom di richieste, e anche di assunzioni

NEW YORK - Dai generi alimentari ai prodotti per la pulizia, le spedizioni messe in atto da Amazon sono diventate fondamentali per molte persone che si vogliono tenere lontane dai supermercati. I dirigenti dell'azienda hanno paragonato l'impennata della domanda a quella causata dagli acquisti nelle festività.

Amazon intende ora assumere altre 75'000 persone per far fronte al balzo della domanda a causa del coronavirus. Le nuove assunzioni si vanno ad aggiungere alle 100'000 a tempo pieno e parziale annunciate nelle scorse settimane.

«Siamo orgogliosi di annunciare che l'impegno a 100'000 posti di lavoro è stato completato e che i nuovi dipendenti già lavorano in tutto il Paese (gli USA). Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75'000 posti», ha affermato Amazon in una nota.

L'e-commerce comunque non è l'unico settore in cui Amazon è in pieno boom. Sta infatti andando a gonfie vele anche il business cloud "Amazon Web Services", che deve far fronte a una domanda sempre più alta a causa del grosso incremento di clienti che vi si sono riversati per lavoro e per intrattenimento.