Via libera alle acquisizioni statali per contrastare il pericolo cinese

BRUXELLES - I paesi europei dovrebbero rilevare quote nelle società per evitare la minaccia di acquisizioni da parte della Cina. Lo afferma la commissaria alla concorrenza dell'Unione europea, Margrethe Vestager, in un'intervista al Financial Times.

«Non abbiamo problemi se gli Stati agiscono come partecipanti del mercato se necessario, se vogliono prevenire acquisizioni», osserva Vestager, precisando che con il coronavirus e il suo impatto economico «è importante essere consapevoli che c'è il rischio reale che le aziende più deboli possano essere oggetto di acquisizioni».