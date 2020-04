NEW YORK - JPMorgan rivede le sue stime per l'economia americana nel secondo trimestre. Per il pil statunitense si attende una contrazione del 40%, in netto aumento rispetto al -25% inizialmente previsto.

Il tasso di disoccupazione, riporta Cnbc, è invece atteso in impennata al 20%, con 25 milioni di posti di lavoro persi. Nella seconda parte dell'anno è però prevista una ripresa, con l'economia in crescita del 23% nel terzo trimestre e del 13% nel quarto trimestre.