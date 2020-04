Nuove regole in ambito sostenibile per le banche europee

BRUXELLES / BERNA - L'Unione europea (Ue) vuole fare in modo che i prodotti finanziari definiti verdi e sostenibili lo siano anche nella pratica.

I 27 rappresentanti degli Stati hanno dato oggi il loro assenso ad un nuovo regolamento in questo senso. E la novità sarà presto rilevante anche per le banche elvetiche, che stanno prendendo in considerazione l'adeguamento allo standard europeo.

Secondo le autorità europee, è importante che gli investitori possano poter riconoscere i prodotti realmente sostenibili, per questo bisogna impedire di poter utilizzare descrizioni ecologiche per prodotti che in realtà non lo sono.

Gli Stati europei hanno discusso in maniera accesa su cosa sia definibile come ecologico e cosa no. Il compromesso raggiunto lascia aperta la questione forse più rilevante, ovvero quella legata all'energia atomica. L'argomento verrà affrontato più avanti. In ogni caso, entro la fine del 2021 la Commissione europea dovrà stilare una prima lista di tecnologie considerate sostenibili.

Swissbanking, l'associazione delle banche svizzere, è a favore di un adeguamento della Confederazione agli standard internazionali in questo ambito. È un modo per creare trasparenza, ha detto a Keystone-ATS Hans-Ruedi Mosberger, responsabile "Asset Management" presso l'organizzazione.

L'unico dubbio di Mosberger è legato allo sforzo necessario agli istituti elvetici per applicare le nuove normative.