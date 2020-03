Il gestore della Borsa svizzera SIX vuole acquisire la BME, che controlla le piazze spagnole

MADRID - Il Governo spagnolo ha autorizzato il rilevamento della Borsa spagnola da parte della SIX, il gestore della Borsa svizzera.

SIX è ora ad un passo dall'acquisizione della Bolsa y Mercados Españoles (BME), entità che controlla le piazze azionarie di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia.

Il Ministero dell'economia ha comunicato che l'operazione sarà ora sottoposta all'approvazione dell'autorità spagnola di vigilanza sui mercati finanziari. L'ultima parola spetterà agli azionisti di BME.

SIX vuole rilevare la società spagnola per 2,8 miliardi di euro (circa 3,1 miliardi di franchi). Se l'operazione annunciata in novembre - la più importante della storia del gruppo zurighese - dovesse andare in porto, SIX diverrebbe il terzo fornitore in Europa di infrastrutture di mercati finanziari.