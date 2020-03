Il Gruppo H&M ha deciso di produrre strumenti per gli operatori sanitari

STOCCOLMA - Il Gruppo H&M ha deciso di unirsi nella lotta contro il coronavirus; fornirà gratuitamente dispositivi di protezione per gli ospedali.

Lo ha annunciato una nota del colosso svedese di abbigliamento low cost, dove viene precisato che «per aiutare a contrastare gli effetti diffusi della pandemia Covid-19, il Gruppo H&M sta ora rapidamente organizzando la sua catena di fornitura per produrre dispositivi di protezione individuale da fornire agli ospedali e agli operatori sanitari».

Il gruppo H&M utilizzerà la capacità della sua catena di approvvigionamento, comprese le capacità logistiche, al fine di iniziare la produzione e consegnare il tutto il più presto possibile. I team della catena di fornitura dell'azienda in tutto il mondo stanno ora supportando collettivamente questi sforzi iniziali per aiutare Paesi e comunità a livello internazionale.

La decisione è stata presa dopo che il Ceo di H&M Helena Helmersson ha contattato l'Unione europea per comprendere le esigenze e offrire l'aiuto dell'azienda. Il gruppo ha immediatamente iniziato a preparare la produzione di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari.

«Il coronavirus sta colpendo in modo drammatico ognuno di noi», ha commentato Anna Gedda, a capo della sostenibilità di H&M, «e il nostro gruppo, come molte altre organizzazioni, sta facendo del suo meglio per fornire il suo supporto in questa situazione straordinaria».

«Consideriamo queste azioni come un primo passo per offrire il nostro migliore supporto alla popolazione mondiale. Siamo tutti coinvolti e dobbiamo affrontarlo rimanendo uniti e condividendo ciò che possiamo con la collettività» ha concluso Gedda.