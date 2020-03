Le misure di Usa ed Europa per sostenere l'economia

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue allo schema tedesco di sostegno all'economia. «Pochi giorni fa, il governo tedesco ha annunciato i suoi piani per fornire liquidità all'economia tedesca per gestire gli effetti dell'epidemia. Oggi abbiamo approvato le misure tedesche. Stiamo lavorando con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere messe in atto il più rapidamente possibile», ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Fino a 4000 miliardi di dollari di liquidità - Il pacchetto di aiuti contro la crisi da coronavirus prevede anche fino a 4000 miliardi di dollari di liquidità per le imprese. Lo ha detto in una intervista alla Fox il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin.

Il pacchetto prevede per ora un pagamento diretto in un'unica soluzione per i contribuenti americani di 3000 dollari per una famiglia media di quattro persone, ha detto Mnuchin.