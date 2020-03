BMW ferma i suoi stabilimenti europei fino al 19 aprile

BERLINO - BMW ha sospeso fino al 19 aprile le attività produttive nei suoi 12 stabilimenti in Europa. La data non è stata scelta a caso ma coincide con l'ultimo giorno del periodo di vacanze pasquali in Germania.

Una misura drastica, ma che allinea il produttore bavarese con quanto deciso ieri da Daimler e Volkswagen (che però ha decretato uno stop di sole due settimane).

L'amministratore delegato Oliver Zipse ha dichiarato: «Sono richieste solidarietà e azioni responsabili. Il gruppo BMW sta rispondendo al prevedibile sviluppo della domanda sui mercati automobilistici globali adeguando in questa fase iniziale i volumi di produzione e facendo pieno uso della vasta gamma di strumenti disponibili per massimizzare la flessibilità». Si tratta, ha spiegato il presidente del consiglio di fabbrica Manfred Schoch, di orari di lavoro flessibili, smart working e lavoro a tempo ridotto come previsto dal regolamento aziendale.