Coronavirus, Amazon assume 100mila persone

NEW YORK - Amazon assume ben 100.000 persone fra addetti ai magazzini e addetti alle consegne. A riportare la notizia è il Wall Street Journal citando la società stessa. Le assunzioni rientrano nel piano per far fronte alle crescenti richieste di consegne a casa per il coronavirus.

Sciopero in Italia - Nel frattempo però i lavoratori dell'hub di Amazon a Castelsangiovanni (Piacenza) sono in sciopero. I sindacati hanno infatti proclamano lo stato di agitazione e lo sciopero immediato, dal turno notturno iniziato alle 20 dopo aver riscontrato «la mancata integrale applicazione da parte di Amazon» del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.