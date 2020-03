Turbolenze da paura per le compagnie aeree: «Molte rischiano alla grande»

LONDRA / LUGANO - La maggior parte delle compagnie aeree a livello internazionale potrebbe finire in bancarotta entro la fine di maggio senza l'aiuto del governo e dell'industria. L'inquietante tesi arriva dal "Capa Centre for Aviation", società di analisi con sede in Australia. Il motivo: la pandemia di Covid-19, e le conseguenti chiusure e restrizioni di viaggio nei vari Paesi di tutto il mondo.

Abbiamo interpellato a riguardo Rico Maggi, Direttore dell'Istituto di ricerche economiche dell'Usi ed esperto di economia dei trasporti. «Condivido fino a un certo punto. È messa in modo piuttosto drammatico, ma d'altronde il Capa rappresenta l'industria dell'aviazione, non è un ente indipendente» spiega il Professore.

«Malgrado ciò, è già da un po' di tempo che l'industria del trasporto aereo è sotto pressione: per esempio dalla crescita del movimento ambientalista, o dalla crisi del petrolio. Inoltre, il tempismo è sfortunato: in questo periodo la gente prenota le vacanze e arriva molta liquidità nelle casse delle compagnie. La scomparsa di una tale fetta di mercato è un colpo duro, e molti rischiano alla grande».

I FALLIMENTI ALL'ORIZZONTE - Per quanto riguarda una possibile bancarotta, «dipende da due fattori» chiarisce Maggi «dalla durata della crisi, e da quanta liquidità hanno a disposizione le compagnie». In ogni caso, «un aiuto del Governo potrebbe essere necessario, la domanda sarà: come avverrà? Chi verrà salvato? Fa tornare alla mente uno scenario di compagnie di bandiera» continua il professore, «comunque, non sopravviveranno necessariamente i più grandi, ma coloro che si dimostrano più essenziali dal punto di vista economico e sociale».

CRISI SENZA PRECEDENTI - Il Capa ha dichiarato che una simile diminuzione della domanda non ha precedenti. Lo conferma anche il Direttore: «Effettivamente sì, nella breve storia dell'aviazione non penso ci sia stata un'emergenza simile. Nel caso della SARS sarebbe potuto succedere, ma allora la crisi è durata poco. D'altronde le compagnie sono preparate a reagire a una crisi economica, come quella del 2008, ma non a una situazione di questo genere».

LO SCENARIO POST-CRISI - Quando le acque si saranno calmate, lo scenario sarà probabilmente caratterizzato da due tendenze: «Ci sarà meno concorrenza, e i prezzi saliranno. Sicuramente avranno luogo dei cambiamenti strutturali, e l'impatto sull'economia sarà forte, forse per alcuni sarà anche positivo, pensando al lato ambientale» conclude Maggi.