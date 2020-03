I fornitori di servizi internet americani offriranno Wi-Fi gratis per 2 mesi

WASHINGTON - Non troppo tempo fa, stare tanto al telefono, soprattutto in compagnia, veniva demonizzato. Ora invece viene promosso, per favorire le misure anti-coronavirus.

A tal proposito, i fornitori di servizi internet statunitensi hanno deciso di lanciare un'iniziativa per dare una mano alle persone in questo momento difficile. Tra le misure temporanee annunciate, anche per aiutare le persone a rispettare il social distancing, verrà offerto un servizio Wi-Fi gratuito per i prossimi 2 mesi. Oltre a ciò, nei prossimi 60 giorni nessuno verrà disconnesso dalla rete se non ha pagato le proprie bollette.

Le misure annunciate desiderano in particolare supportare tutti coloro che devono lavorare (o studiare) da casa tramite audio e videoconferenze. Alle PMI, alle scuole, e agli studenti viene offerto inoltre un pacchetto di sconti, offerte, servizi gratuiti e in prova, per poter superare al meglio quest'emergenza.

Tra le aziende che hanno deciso di sostenere l'iniziativa ci sono i maggiori e i minori "provider" di internet, tra cui AT&T, Comcast, Charter, Cox, Google Fiber, Sprint, Verizon e T-Mobile.