Microsoft ha deciso di annullare la conferenza per gli sviluppatori "Build"

SEATTLE - Anche Microsoft, dopo Google, ha deciso di annullare la propria conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, sottolineando che la sicurezza della comunità è la priorità assoluta.

La manifestazione, denominata "Build" e in programma dal 19 al 21 maggio a Seattle, sarà trasformata in un evento digitale per motivi di sicurezza legati al coronavirus. Lo ha annunciato la compagnia stessa.

«Alla luce delle raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria per lo Stato di Washington, svolgeremo il nostro evento annuale per gli sviluppatori come evento digitale», ha dichiarato un portavoce di Microsoft.

Nei giorni scorsi anche Google ha annullato la propria conferenza per sviluppatori, la nota "Google I/O", che avrebbe dovuto tenersi a Mountain View, in California, dal 12 al 14 maggio. D'altra parte, al momento resta ancora in programma solo la "Worldwide Developer Conference (Wwdc)" organizzata da Apple, fissata dal 3 al 7 giugno a San Jose (California).

In generale, lo ricordiamo, nelle ultime settimane le misure anti Covid-19 hanno portato all'annullamento di numerose manifestazioni, e il settore tecnologico non è stato risparmiato. Le cancellazioni più importanti hanno riguardato eventi come il "Mobile World Congress" di Barcellona, il "South by Southwest" di Austin (Texas) e anche la kermesse dei videogiochi E3 di Los Angeles.