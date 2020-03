Wall Street affonda e ancora una volta le operazioni vengono sospese

NEW YORK - Wall Street sta sperimentando la settimana peggiore dalla crisi del 2008. I listini americani sono in forte calo dopo lo stop dei voli dall'Europa deciso da Donald Trump, e in questa settimana hanno già sperimentato due sospensioni per eccesso di ribasso.

Dopo un inizio in profondo rosso a Wall Street, lo S&P 500 calato di oltre il 7% ha fatto scattare i circuit breaker, ovvero lo stop degli scambi per 15 minuti. In apertura a Wall Street, il Dow Jones perdeva il 7,41% a 21.823,23 punti, il Nasdaq cedeva il 6,82% a 7.410,54 punti. È la seconda volta questa settimana che le contrattazioni a Wall Street vengono sospese per 15 minuti.

Le borse europee seguono nel rosso - Le decisioni comunicate a inizio pomeriggio dalla Banca centrale europea (Bce) non hanno contribuito a tranquillizzare i mercati finanziari. A Zurigo alle 16.45 infatti, l'indice dei valori guida SMI cedeva il 10,4% a 8'200.35. Sale la pressione sul franco svizzero.

L'indice Stoxx 600, che sintetizza l'andamento delle Borse europee sulla base di un paniere che include i principali 600 titoli del Vecchio Continente, è arrivato a perdere il 10,5%, segnando il maggior calo della storia delle Borse europee, superiore anche a quelli segnati nel 2008 in occasione del fallimento di Lehman Brothers.

Crollano anche l'oro fisico e l'oro digitale - Il panico sui mercati non ha risparmiato neppure l'oro. Il bene rifugio per eccellenza è arrivato a perdere fino al 3,5%, scivolando sotto quota 1'600. E anche Il Bitcoin, definito da molti l'oro virtuale, non si salva dal crollo di Wall Street. La criptovaluta affonda ai minimi da maggio scendendo fino a 6'000 dollari, con un calo del 23%.