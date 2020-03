Apple ha concesso ai propri impiegati di assentarsi per malattia in modo illimitato

WASHINGTON - Per far fronte all'epidemia di coronavirus, oltre al telelavoro caldeggiato dal CEO Tim Cook, Apple ha concesso agli impiegati dei suoi negozi e ai lavoratori a ore che manifestano i sintomi del contagio di assentarsi illimitatamente per malattia. Lo riporta il sito web 9to5Mac citando fonti informate sulla situazione.

I dipendenti Apple non sono tenuti a presentare un certificato medico per questo periodo di assenza dal lavoro, scrive il sito. "Ciò significa che se riscontrano i sintomi del Covid-19, possono prendersi il tempo di cui hanno bisogno senza doversi preoccupare di finire i giorni di malattia o di inviare un certificato al management".

Al momento non è chiaro se questa norma si applica solo negli Stati Uniti o su scala globale. Nel fine settimana Cook ha inviato un memo ai dipendenti esortandoli a lavorare da casa, se possibile, in una serie di nazioni: oltre alla California e a Seattle, la Svizzera, l'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, il Giappone e la Corea del Sud.

Sempre sulla scia dell'epidemia, Apple ha aggiornato anche i consigli per la pulizia di iPhone, computer e altri dispositivi, spiegando che è possibile usare anche salviettine disinfettanti per pulire le parti non porose dei device.