Anche Twitter avrà le storie: si chiamano Fleet e durano 24 ore

BRASILIA - Sono diventate popolari su Instagram, per poi essere adottate da Facebook, Messenger e anche WhatsApp. Si tratta delle "Stories", che saranno presto disponibili anche su Twitter.

In questo caso si chiameranno Fleet, e consentiranno agli utenti della piattaforma di pubblicare dei brevi post dalla durata di 24 ore. Come nel caso degli altri social media, i Fleet potranno essere visti tramite l'immagine del profilo degli utenti, e si potrà reagire a tali post con un messaggio di risposta che verrà visualizzato nei messaggi privati.

La piattaforma vuole così offrire ai suoi utenti delle nuove modalità di interazione, che siano più private e non permanenti. Infatti, i Fleet non risulteranno nelle ricerche e non potranno essere incorporati in un sito web esterno. Nonostante si basino principalmente su contenuti di testo, potranno essere inclusi nei Fleet anche delle foto, dei video e delle GIF.

Al momento, i Fleet sono in fase di test in Brasile, e verranno implementati anche in altri Paesi solamente se il feedback degli utenti sarà positivo.

«I Fleet sono stati introdotti per permettere agli utenti di condividere le proprie idee o riflessioni del momento. In un primo sondaggio, le persone ci hanno confermato di sentirsi maggiormente a proprio agio nel condividere i pensieri di tutti i giorni sapendo che verranno eliminati in 24 ore» ha spiegato Mo Al Adham, responsabile del prodotto, sul blog di Twitter.