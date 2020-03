Il club dei super ricchi si è allargato: +31'000 unità

LONDRA - Il numero di persone con un patrimonio stimato a più di 30 milioni di dollari è salito di 31'000 unità fino a raggiungere quota 513’000, nonostante il rallentamento della crescita globale. Si tratta di un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Le cifre sono state illustrate da un rapporto dei consulenti immobiliari “Knight Frank”.

Per dare un’idea più chiara della situazione, ci sono più ultra ricchi al mondo rispetto alla popolazione di Paesi come l’Islanda, Malta, o Belize.

Le stime prevedono un’ulteriore crescita nei prossimi anni: entro il 2040, il rapporto prevede un incremento del 27%, fino a raggiungere quota 650’000. Questa sarebbe la conseguenza di un aumento di determinate fortune in India, Egitto, Vietnam, Cina e Indonesia.

Le fortuna dei ricchi hanno beneficiato dell’aumento dei mercati azionari globali e dei prezzi degli immobili. Sono aumentati anche i ricchi con dei patrimoni leggermente più modesti. Ci sono infatti ora al mondo 50 milioni di milionari, rispetto ai 46,9 milioni del 2019.



Tio.ch/20min

La statistica mostra che quasi la metà degli ultra ricchi si trova negli Stati Uniti (dove si possono trovare 240'000 persone con più di 30 milioni di dollari). Gli USA sono seguiti dalla Cina, con 61'000 super ricchi, e la Germania, che ne ha 23'000. La Svizzera si situa al decimo posto di questa graduatoria: nel nostro paese vivono 8’395 persone ultra ricche.

Lo studio sottolinea anche la tendenza in corso in Asia, con il numero di ultra ricchi in crescita in India, Vietnam, Cina e Malesia. L’India è il caso più eclatante: la popolazione di super ricchi dovrebbe infatti aumentare del 73% nei prossimi cinque anni. Il secondo Paese con la stima di crescita più rapida è l’Egitto, dove l’aumento dovrebbe essere del 66%.

Tio.ch/20min