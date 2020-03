Sono passati 20 anni dall'uscita di PlayStation 2: un'invasione di ricordi e di titoli campioni d'incassi

TOKYO - Per molti trentenni, e non solo, è stata una delle compagne fidate della propria adolescenza. Stiamo parlando di PlayStation 2, la regina delle console. Questo perché fino ad oggi è ancora la console più venduta della storia, con 157 milioni di unità vendute.

LA TOP 5: Le console più vendute di sempre (unità vendute) 1. Sony PlayStation 2 (157.68 mln) 2. Nintendo DS (154.90 mln) 3. Nintendo Game Boy (118.69 mln) 4. Sony PlayStation 4 (106.67 mln) 5. Sony PlayStation (102.50 mln)

PlayStation 2, con migliaia di videogiochi di tutti i generi e per tutti i gusti, ha infatti conquistato un pubblico ampissimo. Oltre ai giochi, non è da sottovalutare l'importanza di avere un lettore DVD incluso, possibilità innovativa che ha spinto molte famiglie a decidersi ed acquistarla. È stata inoltre la prima console a poter essere posizionata in due modi, verticalmente o orizzontalmente.

I TITOLI PIÙ CELEBRI - Le vendite si sono mantenute ad alti livelli anche nei mesi e negli anni successivi, principalmente grazie al flusso continuo di titoli importanti rilasciati.







Tra i titoli più venduti, si situa al primo posto il celebre "Grand Theft Auto: San Andreas", rilasciato nel 2014, che ha venduto oltre 17 milioni di copie. La serie di "GTA" ha avuto successo anche con il titolo "Vice City", al quarto posto dei giochi più venduti con oltre 9 milioni di copie, e con "GTA III", che ha venduto oltre 8 milioni di copie.



Archivio Keystone

Il celebre "GTA: San Andreas", il gioco per PlayStation 2 più venduto di sempre.

Un'altra saga che ha cannibalizzato i numeri delle vendite, a livello di PlayStation 2, è stata Gran Turismo. Con i titoli "Gran Turismo 3: A-Spec" (14 milioni di unità vendute) e "Gran Turismo 4" (11 milioni di copie vendute), la serie di simulazione di guida ha avuto un ruolo principale nel successo a livello mondiale della PS4.

In questa classifica non si può non citare uno dei più grandi marchi del mondo videoludico: Final Fantasy. Ben 2 capitoli della serie giapponese, realizzata da Square, si situano infatti nella top 10 dei titoli più venduti. Tra questi, "Final Fantasy X", con 8 milioni di copie vendute, e "Final Fantasy XII", con 6 milioni di copie vendute.



Archivio Keystone

Anche la nota serie di "Tekken" tra i dieci giochi più venduti.

Anche gli ultimi giochi che completano la graduatoria ci fanno emergere dei ricordi magnifici: al settimo posto troviamo infatti "Sons of Liberty", della serie Metal Gear Solid, celebri videogiochi d'azione sviluppati da Konami. Al nono posto si situa invece il noto picchiaduro "Tekken 5", con oltre 6 milioni di vendite. E al decimo posto troviamo Kingdom Hearts, la celebre serie di videogiochi di ruolo.

Sony sta comunque monitorando il successo di PlayStation 4, la loro seconda console più venduta di sempre. Recentemente, l'ultima console ha superato la storica PlayStation 1 nella classifica di vendite. Al momento tuttavia il primato rimane della PS2, che difficilmente sarà superata dalla PS4, nonostante dei nuovi titoli come "Death Stranding" e "The Last of Us: Part 2" debbano ancora essere rilasciati.