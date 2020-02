Il fondo sovrano norvegese cerca un nuovo CEO

OSLO - Il Norges Bank Investment Management, il fondo sovrano norvegese è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Come riferisce il Financial Times, la ricerca del CEO scade venerdì e viene giustamente messa in risalto come «il più importante posto di lavoro» in Norvegia.

Il fondo, il più grande del mondo e direttamente dipendente dalla Banca centrale norvegese, annuncerà in primavera la decisione. In meno di un quarto di secolo è cresciuto in maniera smisurata, che supera i mille miliardi di dollari.

Per oltre un decennio al timone del Norges Bank Investment Management c'è stato Yngve Slyngstad. Il suo successore prenderà il comando, come fa notare il quotidiano finanziario, «in un momento cruciale per il fondo e la sua leadership. «È diventato così grande, e così importante per la Norvegia, che non si tratta solo di trovare la persona giusta ma è un'occasione per l'intero sistema di capire cosa deve essere il fondo e come si vuole che operi» ha dichiarato uno dei "papabili" per la posizione.