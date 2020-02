Coronavirus: Sony presenta i suoi nuovi smartphone in streaming

TOKYO - I responsabili di Sony sono saliti sul palco virtuale di YouTube per svelare i nuovi smartphone Xperia. L'evento avrebbe dovuto tenersi al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera della telefonia mobile che è stata cancellata a causa dell'epidemia di coronavirus.

In una presentazione trasmessa in streaming il presidente di Sony Mobile Communications, Mitsuya Kishida, ha mostrato il nuovo top di gamma, l'Xperia 1 II, che è il primo della casa nipponica compatibile con le nuove reti 5G. Il telefono punta molto sulle fotocamere, facendo leva sull'esperienza di Sony nel settore delle macchine fotografiche.

Quello di Sony è soltanto il primo degli eventi in streaming in programma oggi. Anche Huawei, Honor e Realme mostreranno i propri smartphone online. A differenza di queste aziende cinesi, tuttavia, il colosso giapponese aveva disdetto la partecipazione al Mobile World Congress prima che la fiera fosse annullata per via dei rischi sanitari.