Morgan Stanley, 13 miliardi (in azioni) per prendersi E*Trade

NEW YORK - Morgan Stanley ha acquistato la piattaforma di trading online E*Trade. Un'operazione da 13 miliardi di dollari tutta in azioni che rappresenta la maggiore transazione da parte di una banca di Wall Street dalla crisi finanziaria ad oggi.

In base all'accordo, gli investitori riceveranno 1,0432 azioni della banca d'affari per ognuna di quelle di E*Trade in loro possesso, pari a circa 58,74 dollari, con un premio del 30% rispetto alla chiusura di mercoledì.

«E*Trade rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per i nostri servizi di gestione patrimoniale nonché un grosso balzo in avanti per la strategia del settore», ha detto il CEO di Morgan Stanley James Gorman.

La piattaforma online porta alla banca di Wall Street 5,2 milioni di clienti con attivi complessivi per 360 miliardi di dollari. Morgan Stanley manterrà il marchio E*Trade e prevede di generare più di 400 milioni di dollari di risparmi in tre anni.