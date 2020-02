Un abbonamento "all you can watch" per andare in sala in libertà, è il futuro del cinema?

AUSTIN - Per far fronte alla concorrenza dello streaming, anche i cinema si stanno adattando.

È il caso della catena americana Alamo Drafthouse che ha lanciato un abbonamento che permette, fra gli altri vantaggi, di andare al cinema quante volte si vuole (ma al massimo una volta al giorno). Il prezzo della tessera "all you can watch" è di 14.99$ al mese per le periferie e di 29.99$ al mese per le grandi città come Los Angeles e New York.

Sebbene il servizio lanciato dall'azienda texana stia facendo parecchio discutere sul web, non è il primo negli Usa. Come puntualizzato da The Verge, infatti, i cinema AMC offrono un servizio analogo (ma i film che si possono vedere ogni settimana sono al massimo 3).

Un altro tentativo, che si è però rivelato fallimentare, è stato quello dell'azienda MoviePass che aveva provato a fornire un servizio trasversale a un prezzo molto basso (10$) finendo in bancarotta in poco meno di due anni.

«È una grande vittoria per i cinefili. Noi crediamo, siamo convinti, che si possa fare», ha commentato il Ceo di Alamo Drafthouse Tim League, «prima di lanciare questo modello abbiamo lavorato per un anno, scandagliando dati e monitorando attentamente il feedback degli utenti».