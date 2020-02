Altre grane per i 737 Max: trovati oggetti non identificati nei serbatoi

CHICAGO - Altre grane per il 737 Max di Boeing. Nei serbatoi di diversi esemplari nuovi pronti per la consegna, il produttore di aerei americano ha infatti trovato dei detriti non meglio identificati.

«Durante la manutenzione abbiamo rinvenuto dei detriti di oggetti estranei (Foreign Object Debris, FOD)», ha spiegato alla BBC un portavoce della società. «Questa scoperta ha fatto scattare un’accurata indagine interna e delle azioni correttive immediate nel nostro sistema di produzione», ha aggiunto. Il responsabile della linea del 737 Max ha fatto notare ai dipendenti che un simile ritrovamento è «assolutamente inaccettabile».

La scoperta di oggetti estranei nei serbatoi degli aerei nuovi rappresenta un’altra battuta d’arresto per la compagnia, che da mesi sta tentando di riportare in volo i 737 Max. Il velivolo è costretto a terra in tutto il mondo da marzo 2019 dopo due incidenti che hanno fatto 346 morti. In quel caso, a essere incriminato è un sistema elettronico di stabilizzazione dell’assetto del velivolo.

Sul sito del produttore americano è ancora possibile leggere il seguente messaggio: «Negli ultimi mesi Boeing ha fatto significativi progressi per permettere il ritorno in servizio del 737 Max». Ora, riguardo al ritrovamento di oggetti nei serbatoi, la compagnia assicura che l’intoppo non comporterà nuovi ritardi e conferma che la sua quarta generazione di Boeing 737 potrebbe tornare a volare entro la metà di quest’anno.

L’Amministrazione federale dell’aviazione statunitense (FAA) fa sapere di essere a conoscenza che «Boeing sta conducendo un’ispezione volontaria di aerei non ancora consegnati in cerca di detriti di oggetti estranei (FOD) come parte degli sforzi ininterrotti della compagnia di assicurare la qualità»: «L’agenzia ha aumentato la sorveglianza a seguito dei rapporti d’ispezione iniziali e intraprenderà ulteriori azioni in base a quanto emergerà».