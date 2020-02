Pare proprio che Alstom si comprerà Bombardier

PARIGI - Il costruttore ferroviario francese Alstom ha firmato un protocollo d'intesa con Bombardier e la Caisse de Dépots et placement du Québec (CDPQ) per l'acquisto di Bombardier Transport, la sezione del noto gruppo canadese che opera nel settore ferroviario.

Il prezzo di acquisizione per il 100% del capitale di Bombardier Transport sarà compreso tra 5,8 e 6,2 miliardi di euro. A renderlo noto in un comunicato la stessa Alstom che precisa come, al termine dell'operazione, CDPQ che già deteneva il 32,5% di Bombardier Transport diventerà l'azionista di riferimento di Alstom con il 18% circa del pacchetto.

La notizia, che non ha sorpreso agli addetti ai lavori, era diventata un'indiscrezione abbastanza affidabile già da qualche giorno a questa parte. Tanto che una fonte vicina alle autorità canadesi si era già sbilanciata alla vigilia della conferma dell'accordo parlando «di un'ottima notizia per la Francia, il Canada e in particolare per il Quebec», aveva riferito Le Monde.