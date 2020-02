Tesla apre a un aumento da 2 miliardi e il titolo crolla in borsa

NEW YORK - Elon Musk ha annunciato che Tesla lancerà un aumento di capitale da 2 miliardi di dollari con l'obiettivo innanzitutto di rafforzare i propri bilanci e il proprio stato patrimoniale. Lui stesso, inoltre, acquisterà fino a 10 milioni di dollari di azioni.

Il titolo del gruppo, prima dell'apertura di Wall Street perdeva oltre il 4%.

Parte della delusione della borsa è probabilmente da ricercare nel fatto che lo stesso Musk, come riporta la CNBC, aveva dichiarato poco più di due settimane fa che la compagnia non avrebbe tentato di avvantaggiarsi della crescita del suo titolo per un aumento di capitale. In diversi, quindi, temono che la faccenda finisca per trasformarsi in una vera e propria bolla.

Stando ad altri analisti però la mossa ci starebbe, eccome: «È intelligente, strategica e toglie dal tavolo tanti dubbi: primo fra tutti quello riguardante il capitale», ha commentato l'esperto finanziario Dan Ives dell'agenzia Wedbush.