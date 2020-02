Victoria's Secret verso il cambio di proprietà

NEW YORK - Nei prossimi giorni Victoria's Secret potrebbe avere un nuovo proprietario.

Secondo Cnbc la società di partecipazione di New York Sycamore Partners sarebbe in trattativa con Limited Brand per l'acquisizione del celebre marchio di abbigliamento intimo.

I media Usa sottolineano la portata della sfida: Sycamore metterebbe le mani su un nome storico, ma che necessita di essere immediatamente rilanciato. In primis c'è il crollo di popolarità legato all'esplodere del movimento #metoo, che ha messo alla berlina l'immagine stereotipata di donna-oggetto che troppo spesso Victoria's Secret ha proiettato. In particolare con i Fashion Show, le sfilate nelle quali le protagoniste erano molte tra le donne più belle del mondo - protagoniste, come in molti hanno osservato, di uno spettacolo ideato da uomini e destinato a compiacere occhi maschili.

In futuro Victoria's Secret dovrà mostrarsi in linea con il cambiamento della società - sia in termini di attenzione alla diversità che di rappresentazione della donna.

C'è poi Les Wexner: il Ceo è finito nel mirino sia per il calo delle vendite che per i suoi legami con il discusso magnate Jeffrey Espstein. Al momento nessuno è in grado di dire se la sua posizione sarà confermata anche con la nuova proprietà.