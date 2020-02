NEW YORK - Wall Street guarda al futuro. Intercontinental Exchange (Ice), la società proprietaria del Nyse (la Borsa di New York) ha presentato un'offerta da 30 miliardi di dollari (circa 29,1 miliardi di franchi) per acquistare eBay. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Ice e eBay non sono al momento in trattative formali.