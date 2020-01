Quando il look giusto ti può svoltare tutto il colloquio

NEW YORK - Riuscire a convincere i propri interlocutori durante un colloquio di lavoro è, spesso e volentieri, un'impresa. Al di là del proprio curriculum, delle proprie competenze e della propria preparazione c'è una cosa – che alcuni trascurano – che può davvero fare la differenza.

Come riportato dagli esperti americani del lavoro di JDL spesso e volentieri la prima impressione è quella che conta. Quindi una cosa che è davvero importante fare è curare il look.

Ok, ma come si sceglie l'abito più adatto per l'occasione? L'idea è quella di presentarsi all'incontro con il futuro datore di lavoro vestiti come se doveste avere un meeting con i clienti della stessa. Quindi giustamente formale, ma senza esagerare.

Una buona idea, continua JDL, può essere quella di basarsi su come si vestono quotidianamente i dipendenti dell'azienda e presentarsi con un abbigliamento una tacca sopra a quello standard. Ciò può voler dire indossare un completo o una giacca, in questo secondo caso fate attenzione ad abbinarci dei pantaloni (o una gonna) che siano coordinati!