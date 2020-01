Non riuscite a usare Apple Music e iTunes? Non siete gli unici

CUPERTINO - Numerosi utenti Apple stanno segnalando in questi minuti difficoltà nell'accedere ai servizi della Mela. Il problema riguarda per il momento Apple Music, l'iTunes Store e anche l'App Store, che non permette nemmeno di aggiornare le applicazioni già presenti sui propri dispositivi.

Sulla pagina ufficiale di Cupertino non risultano guasti segnalati, eppure le reazioni in tal senso si stanno moltiplicando attraverso i social, e in particolare su Twitter e Facebook.

Secondo quanto indicato dal sito Downdetector.com, la panne sta toccando numerose regioni in tutto il mondo. Particolarmente colpite risultano l'Europa, il Giappone e il versante orientale degli Stati Uniti.