Apple sta lavorando a un iPhone "budget"

CUPERTINO - Una delle critiche che si muovono spesso ai dispositivi di Apple è quella del prezzo.

Inutile negarlo, gli iPhone sono tutto fuorché economici, come conferma anche il prezzo da primato di uno degli ultimi arrivati nella gamma dei melafonini: l'iPhone 11 max che, con il massimo della memoria, lambisce facilmente i 1'700 franchi.

Stando a Bloomberg, che ha recentemente pubblicato un'indiscrezione di una fonte anonima, Cupertino starebbe lavorando a un nuovo iPhone economico che potrebbe già vedere la luce a marzo. Si tratterebbe, sempre secondo il portale Usa, di un successore ideale (anche per il prezzo) dell'iPhone SE che in molti hanno adottato e usano ancora oggi a 3 anni dall'uscita.

Il cambio di strategia, continua Bloomberg, sarebbe figlio dell'attuale situazione di mercato che vede le vendite dei dispositivi mobile un po' in crisi. Le motivazioni sono da ricercare in un generale calo della domanda unito all'aumento dei cicli di vita dei telefonini. Se un tempo lo cambiavamo ogni due anni, oggi ci pensiamo un paio di volte in più.

Un iPhone "budget", quindi, potrebbe convincere anche chi è restio ad abbandonare il proprio telefono ed è rimasto ancorato a un modello con diversi anni sul groppone ma ha voglia di un upgrade - vuoi per la performance, vuoi per la batteria - ma senza spendere un capitale.

Ma per quanto riguarda le specifiche tecniche? Si sa davvero poco, si ipotizza che conserverà il tasto home (con il pluricollaudato touch ID) e monterà un processore A13, il medesimo degli iPhone 11. Non verrà realizzato alla Foxconn cinese ma in diversi stabilimenti a Taiwan.