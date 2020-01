I dipendenti di Disney e la «spirale della morte»

LOS ANGELES - Abigail Disney attacca la società che ha fondato suo nonno: i lavoratori sono pagati talmente poco che rischiano una «spirale della morte». Da qui il sostegno dell'erede dell'impero di Topolino a favore della norma proposta in California per aumentare le tasse sulle imprese a seconda del divario esistente fra i salari dei manager più pagati e quelli della restante forza lavoro. Il provvedimento ha come obiettivo quello di incentivare le aziende a ridurre i compensi dei loro amministratori delegati.

Secondo Abigail Disney, nipote di Roy Disney, la società del nonno rappresenta l'esempio perfetto, quella di un'azienda che dovrebbe pagare salari più alti ai suoi dipendenti. «Se l'intera reputazione della società si poggia sull'idea di pavimenti puliti, allora è bene che sia disposta a pagare i dipendenti abbastanza da fare bene il loro lavoro e con dignità. La dignità non è un benefit», ha detto, secondo quanto riportato dai media americani.

Davanti al Senato della California, l'erede Disney ha spiegato la sua rabbia quando lo scorso anno ha visitato alcuni dipendenti di Disney in California e si è fatta raccontare le condizioni di lavoro. «Ognuna delle persone con cui ho parlato mi ha detto di non saper come mantenere la faccia sorridente quando è costretta a cercare cibo nella spazzatura di estranei quando va a casa», ha spiegato, precisando che i dipendenti sono «pagati poco, vivono nelle loro auto e sono in condizioni così difficili che anche un piccolo problema potrebbe avviarli in una spirale mortale».