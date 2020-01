Il tasto "modifica" su Twitter? Meglio dimenticarselo

NEW YORK - Il tasto di modifica dei post su Twitter, chiesto a gran voce e periodicamente dagli utenti, potrebbe non arrivare mai. Lo ha detto Jack Dorsey, amministratore delegato della piattaforma, in una video-intervista a Wired.

Dorsey ha parlato delle origini del microblog e di come sia nato per essere simile agli sms, motivo per cui l'azienda ha rifiutato di includere l'opzione di modifica sin dall'inizio.

Il CEO ha anche aggiunto che inserire un'opzione di correzione ai tweet potrebbe agevolare usi "malevoli" come la modifica di contenuti per trarre in inganno gli utenti. «Queste sono tutte le considerazioni - ha detto Dorsey - Probabile che non lo faremo mai», riferendosi appunto al tasto di modifica. Una decisione che marca la distanza da Facebook, social su cui è possibile cambiare o correggere un post.

L'ultimo cambiamento più importante, che ha segnato l'evoluzione di Twitter, è avvenuto nel 2017 quando il social ha raddoppiato il numero di caratteri da poter utilizzare.