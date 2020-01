Guerra dei dazi sospesa: si firma un mini-accordo

NEW YORK - Gli Stati Uniti e la Cina si apprestano a firmare il mini-accordo commerciale, con il quale viene sospesa la guerra sui dazi in corso e raggiunta una fragile tregua dopo mesi di scontro che hanno agitato l'economia mondiale.

L'intesa prevede ulteriori acquisti per 200 miliardi di dollari di prodotti e servizi americani da parte della Cina. Gli Stati Uniti si impegnano invece a sospendere gli aumenti dei dazi sulle importazioni cinesi.

Il mini-accordo farà bene all'economia dei due paesi e al mondo intero, ha detto il vice premier cinese Liu He incontrando la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e alti rappresentanti americani. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, Liu He avrebbe messo pure in evidenza come Stati Uniti e Cina dovrebbero lavorare insieme per l'attuazione del mini-accordo per centrare risultati tangibili.

Anche il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha sostenuto che è un accordo «pro-crescita» per tutte e due le parti, ovvero per gli Stati Uniti e la Cina. Con l'intesa i «rapporti commerciali saranno più bilanciati», ha aggiunto Kudlow.