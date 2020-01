Boeing in cerca di finanziamenti dopo la crisi del 737 Max

NEW YORK - Boeing ha avviato contatti con una serie di banche per ottenere un possibile nuovo finanziamento per far fronte alla crisi del 737 Max. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Citigroup è alla guida delle trattative che, al momento, procedono senza particolari problemi.

Boeing potrebbe cercare di accedere a un nuovo finanziamento in tempi brevi per evitare un balzo dei costi di finanziamento. Mood's ha infatti messo sotto osservazione il rating di Boeing per un possibile downgrade e S&P ha già tagliato la sua valutazione sulla società in dicembre.