Opel, in Germania aperto il congedo volontario per 2'100 operai

BERLINO - L'azienda automobilistica Opel ha annunciato in una nota che «sarà riaperto il programma di congedo volontario per gli impiegati di Ruesselheim, Eisenach e Kaiserslautern» in Germania. Il programma sarà «limitato ad un massimo di 2100 posizioni» di lavoratori nati prima del 1963, precisa l'azienda con sede in Germania sul suo sito internet.

Il programma di congedo volontario significa che «lavoratori e datore di lavoro devono arrivare ad un accordo reciproco», si specifica nella nota. Negli stabilimenti di Ruesselheim sarà prodotta la nuova generazione della Opel Astra a 5 porte a partire dal 2021 e la station wagon a partire dal 2022, prosegue l'azienda.