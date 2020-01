Trasporto aereo, martedì sciopero di 4 ore

ROMA - Possibili disagi domani in Italia per chi viaggia in aereo. Sono infatti in programma diversi scioperi nel settore del trasporto aereo, che interesseranno dai controllori di volo dell'Enav a diverse compagnie tra cui Alitalia, Air Italy e EasyJet.

Gli stop sono stati ridotti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da 24 a 4 ore e saranno concentrati nella fascia oraria 13-17.

Alitalia cancella 139 voli - Alitalia cancellerà domani 139 voli sia nazionali che internazionali.

Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: il 75% dei passeggeri riuscirà a partire nella stessa giornata del 14 gennaio.